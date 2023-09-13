З будинку в центрі Харкова поки що не зніматимуть серп і молот (документ)
З фасаду будинку №7 на вулиці Сумській у Харкові поки що не планується демонтаж зірок, а також серпа та молота у межах декомунізації.
Про це йдеться у відповіді директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Віталія Мірошника на запит співзасновника проєкту “Деколонізація. Україна” Вадима Позднякова.
“На цей час, у зв’язку з дією воєнного стану, передбачено першочергове виконання робіт з ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних з пошкоджень будівель і споруд у місті, заходи з усунення аварій в житловому фонді. Можливість виконання вищевказаних робіт буде розглядатися залежно від факторів, пов’язаних із термінами дії воєнного стану та обсягами виділеного фінансування”, — йдеться у тексті відповіді.
Документ: “Деколонізація. Україна”
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 20:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З фасаду будинку №7 на вулиці Сумській у Харкові поки що не планується демонтаж зірок, а також серпа та молота у межах декомунізації.".