З будинку в центрі Харкова поки що не зніматимуть серп і молот (документ)

З фасаду будинку №7 на вулиці Сумській у Харкові поки що не планується демонтаж зірок, а також серпа та молота у межах декомунізації.

Про це йдеться у відповіді директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Віталія Мірошника на запит співзасновника проєкту “Деколонізація. Україна” Вадима Позднякова.

“На цей час, у зв’язку з дією воєнного стану, передбачено першочергове виконання робіт з ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних з пошкоджень будівель і споруд у місті, заходи з усунення аварій в житловому фонді. Можливість виконання вищевказаних робіт буде розглядатися залежно від факторів, пов’язаних із термінами дії воєнного стану та обсягами виділеного фінансування”, — йдеться у тексті відповіді.



Документ: “Деколонізація. Україна”