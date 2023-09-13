С дома в центре Харькова пока не будут снимать серп и молот (документ)
С фасада дома №7 на улице Сумской в Харькове пока не планируется демонтаж звезд, а также серпа и молота в рамках декоммунизации.
Об этом говорится в ответе директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Виталия Мирошника на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.
«В настоящее время, в связи с действием военного положения, предусмотрено первоочередное выполнение работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, связанных с повреждением зданий и сооружений в городе, мероприятия по устранению аварий в жилом фонде. Возможность выполнения вышеуказанных работ будет рассматриваться в зависимости от факторов, связанных со сроками действия военного положения и объемами выделенного финансирования», — говорится в тексте ответа.
Документ: «Деколонизация. Украина»
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С фасада дома №7 на улице Сумской в Харькове пока не планируется демонтаж звезд, а также серпа и молота в рамках декоммунизации.".