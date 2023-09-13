С дома в центре Харькова пока не будут снимать серп и молот (документ)

С фасада дома №7 на улице Сумской в Харькове пока не планируется демонтаж звезд, а также серпа и молота в рамках декоммунизации.

Об этом говорится в ответе директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Виталия Мирошника на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

«В настоящее время, в связи с действием военного положения, предусмотрено первоочередное выполнение работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, связанных с повреждением зданий и сооружений в городе, мероприятия по устранению аварий в жилом фонде. Возможность выполнения вышеуказанных работ будет рассматриваться в зависимости от факторов, связанных со сроками действия военного положения и объемами выделенного финансирования», — говорится в тексте ответа.



Документ: «Деколонизация. Украина»

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