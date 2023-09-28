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На вокзале в Харькове убрали советские атрибуты (фото)

Общество 12:12   28.09.2023
Виктория Яковенко
На вокзале в Харькове убрали советские атрибуты (фото)

На железнодорожном вокзале в Харькове демонтировали русскоязычную мемориальную доску, серпы и молоты.

«Сбиты серпы и молоты из фигур, размещенных на фасаде харьковского железнодорожного вокзала. Однако нужно демонтировать и сами «совковые» фигуры. Как минимум советского солдата», – отметили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Активисты также сообщили, что на вокзале убрали русскоязычную мемориальную доску.

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Фото: «Деколонизация. Украина»

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожном вокзале в Харькове демонтировали русскоязычную мемориальную доску, серпы и молоты.".