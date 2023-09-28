На вокзале в Харькове убрали советские атрибуты (фото)
На железнодорожном вокзале в Харькове демонтировали русскоязычную мемориальную доску, серпы и молоты.
«Сбиты серпы и молоты из фигур, размещенных на фасаде харьковского железнодорожного вокзала. Однако нужно демонтировать и сами «совковые» фигуры. Как минимум советского солдата», – отметили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Активисты также сообщили, что на вокзале убрали русскоязычную мемориальную доску.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожном вокзале в Харькове демонтировали русскоязычную мемориальную доску, серпы и молоты.".