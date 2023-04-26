У селищі на Харківщині повалили комуніста із серпом і молотом (фото, відео)

У селищі Троїцьке Лозівського району Харківської області знесли пам’ятник радянських часів.

Як повідомили на Facebook-сторінці Олексіївської громади, монумент було демонтовано силами місцевого комунального підприємства.

Пам’ятник являв собою скульптуру чоловіка у поєднанні з серпом і молотом, які є забороненою в Україні комуністичною символікою.

Адміністрація громади закликала мешканців повідомляти про подібні “сліди” імперської, комуністичної чи російської діяльності.



Фото, відео: Facebook Олексіївської громади