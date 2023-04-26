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У селищі на Харківщині повалили комуніста із серпом і молотом (фото, відео)

Суспільство 22:05   26.04.2023
Олена Нагорна
У селищі на Харківщині повалили комуніста із серпом і молотом (фото, відео)

У селищі Троїцьке Лозівського району Харківської області знесли пам’ятник радянських часів.

Як повідомили на Facebook-сторінці Олексіївської громади, монумент було демонтовано силами місцевого комунального підприємства.

Пам’ятник являв собою скульптуру чоловіка у поєднанні з серпом і молотом, які є забороненою в Україні комуністичною символікою.

Адміністрація громади закликала мешканців повідомляти про подібні “сліди” імперської, комуністичної чи російської діяльності.


Фото, відео: Facebook Олексіївської громади

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 22:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Троїцьке Лозівського району Харківської області знесли пам’ятник радянських часів.".