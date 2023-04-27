Еще один боец 127-й бригады теробороны с Харьковщины погиб под Бахмутом

В городе Дергачи Харьковской области сегодня похоронили бойца 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Мищенко, который трагически погиб вблизи города Бахмут Донецкой области 20 апреля.

Юрий родился в Кыргызстане. В 90-х годах родители мужчины переехали в Дергачи, где Юрий провел свое детство и большую часть жизни. После окончания школы продолжил обучение в автодорожном институте, рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, на момент гибели старшему сержанту, наводчику гранатометного отделения было 47 лет. У мужчины остались мать, отец и гражданская жена.