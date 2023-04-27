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Еще один боец 127-й бригады теробороны с Харьковщины погиб под Бахмутом

Общество 20:04   27.04.2023
Елена Нагорная
Еще один боец 127-й бригады теробороны с Харьковщины погиб под Бахмутом Фото: Вячеслав Задоренко

В городе Дергачи Харьковской области сегодня похоронили бойца 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Мищенко, который трагически погиб вблизи города Бахмут Донецкой области 20 апреля.

Юрий родился в Кыргызстане. В 90-х годах родители мужчины переехали в Дергачи, где Юрий провел свое детство и большую часть жизни. После окончания школы продолжил обучение в автодорожном институте, рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, на момент гибели старшему сержанту, наводчику гранатометного отделения было 47 лет. У мужчины остались мать, отец и гражданская жена.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 20:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области сегодня похоронили бойца 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Мищенко, который трагически погиб вблизи города Бахмут Донецкой области 20 апреля.".