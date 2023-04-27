Ще один боєць 127-ї бригади тероборони з Харківщини загинув під Бахмутом
У місті Дергачі Харківської області сьогодні поховали бійця 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Міщенка, який трагічно загинув поблизу міста Бахмут Донецької області 20 квітня.
Юрій народився у Киргизстані. У 90-х роках батьки чоловіка переїхали в Дергачі, де Юрій провів своє дитинство та більшу частину життя. Після закінчення школи продовжив навчання в автодорожньому інституті, розповів начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
За його словами, на момент загибелі старшому сержанту, навіднику гранатометного відділення було 47 років. У чоловіка залишилися мати, батько та цивільна дружина.
Читайте також: У Харкові провели в останню путь тероборонівця, який загинув під Бахмутом
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ще один боєць 127-ї бригади тероборони з Харківщини загинув під Бахмутом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківської області сьогодні поховали бійця 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Міщенка, який трагічно загинув поблизу міста Бахмут Донецької області 20 квітня.".