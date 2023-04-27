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Ще один боєць 127-ї бригади тероборони з Харківщини загинув під Бахмутом

Суспільство 20:04   27.04.2023
Олена Нагорна
Ще один боєць 127-ї бригади тероборони з Харківщини загинув під Бахмутом

У місті Дергачі Харківської області сьогодні поховали бійця 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Міщенка, який трагічно загинув поблизу міста Бахмут Донецької області 20 квітня.

Юрій народився у Киргизстані. У 90-х роках батьки чоловіка переїхали в Дергачі, де Юрій провів своє дитинство та більшу частину життя. Після закінчення школи продовжив навчання в автодорожньому інституті, розповів начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

За його словами, на момент загибелі старшому сержанту, навіднику гранатометного відділення було 47 років. У чоловіка залишилися мати, батько та цивільна дружина.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 20:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківської області сьогодні поховали бійця 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Міщенка, який трагічно загинув поблизу міста Бахмут Донецької області 20 квітня.".