Ночью на востоке Украины сбили 8 ракет, одну из них — над Харьковщиной
Воздушное командование «Схід» сообщило о сбитии восьми крылатых ракет, предположительно Х-101/555.
«Ночью 1 мая во время вражеского ракетного удара подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования «Восток» сбиты 8 крылатых ракет, предположительно Х-101/555. Из них 7 ракет уничтожено над Днепропетровщиной, это Павлоградский, Синельниковский и Днепровский районы, еще одна ракета сбита в Харьковской области», — сообщили на странице командования в facebook.
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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал о том, что по Украине враг выпустил 18 крылатых ракет, из них сбили 15. Известно о ракетном ударе по Павлоградскому району Днепропетровской области. Там пострадали не менее 25 человек.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило о сбитии восьми крылатых ракет, предположительно Х-101/555".