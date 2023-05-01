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Ночью на востоке Украины сбили 8 ракет, одну из них — над Харьковщиной

Происшествия 10:08   01.05.2023
Оксана Горун
Ночью на востоке Украины сбили 8 ракет, одну из них — над Харьковщиной

Воздушное командование «Схід» сообщило о сбитии восьми крылатых ракет, предположительно Х-101/555.

«Ночью 1 мая во время вражеского ракетного удара подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования «Восток» сбиты 8 крылатых ракет, предположительно Х-101/555. Из них 7 ракет уничтожено над Днепропетровщиной, это Павлоградский, Синельниковский и Днепровский районы, еще одна ракета сбита в Харьковской области», — сообщили на странице командования в facebook.

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    • Ранее главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал о том, что по Украине враг выпустил 18 крылатых ракет, из них сбили 15. Известно о ракетном ударе по Павлоградскому району Днепропетровской области. Там пострадали не менее 25 человек.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 10:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило о сбитии восьми крылатых ракет, предположительно Х-101/555".