Вночі на сході України збили 8 ракет, одну з них над Харківщиною

Повітряне командування “Схід” повідомило про збиття восьми крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555.

“Вночі 1 травня під час ворожого ракетного удару підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування “Схід” збито 8 крилатих ракет, імовірно Х-101/555. З них 7 ракет знищено над Дніпропетровщиною, це Павлоградський, Синельниківський та Дніпровський райони, ще одну ракету збито в Харківській області”, – повідомили на сторінці командування у фейсбуці.

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний поінформував про те, що по Україні ворог випустив 18 крилатих ракет, з них збили 15. Відомо про ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровської області. Там постраждали щонайменше 25 людей.