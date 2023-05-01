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Вночі на сході України збили 8 ракет, одну з них над Харківщиною

Події 10:08   01.05.2023
Оксана Горун
Вночі на сході України збили 8 ракет, одну з них над Харківщиною

Повітряне командування “Схід” повідомило про збиття восьми крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555.

“Вночі 1 травня під час ворожого ракетного удару підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування “Схід” збито 8 крилатих ракет, імовірно Х-101/555. З них 7 ракет знищено над Дніпропетровщиною, це Павлоградський, Синельниківський та Дніпровський райони, ще одну ракету збито в Харківській області”, – повідомили на сторінці командування у фейсбуці.

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    • Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний поінформував про те, що по Україні ворог випустив 18 крилатих ракет, з них збили 15. Відомо про ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровської області. Там постраждали щонайменше 25 людей.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування “Схід” повідомило про збиття восьми крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555".