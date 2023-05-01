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За неделю в Харькове устранили 50 аварий на водоводах

Общество 20:47   01.05.2023
Елена Нагорная
За неделю в Харькове устранили 50 аварий на водоводах Фото: Харьковский горсовет

За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 50 аварийных ситуаций на водоводах.

Также было приведено в порядок 49 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировано 32 водоразборные колонки, пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

На предприятии подчеркнули, что ремонтники ежедневно прилагают все усилия для обеспечения стабильного водоснабжения.

Накануне они устранили семь повреждений на участках трубопроводов и восстановили шесть смотровых колодцев.

Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 50 аварийных ситуаций на водоводах.".