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ЮНИСЕФ дает 90 миллионов гривен на очистку водопроводной воды в Харькове

Общество 19:10   20.04.2023
Елена Нагорная
ЮНИСЕФ дает 90 миллионов гривен на очистку водопроводной воды в Харькове

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине выделяет КП «Харьковводоканал» более 90 миллионов гривен на закупку в течение текущего года химических реагентов для очистки водопроводной воды.

Об этом говорится в меморандуме, который ЮНИСЕФ и КП подписали 20 апреля, передает пресс-служба горсовета.

Как отметил заместитель гендиректора «Харьковводоканала» Тарас Грущак, сотрудничество с организацией началось в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Благодаря весомой помощи этой международной организации в прошлом году мы получили такие необходимые химреактивы для очистки воды, генераторы и оборудование. Все это позволило предприятию эффективнее решать многочисленные проблемы и обеспечить стабильное водоснабжение харьковчан», — прокомментировал гендиректор КП Виталий Панов, пишет пресс-служба «Харьковводоканала».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 19:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине выделяет КП «Харьковводоканал» более 90 миллионов гривен на закупку в течение текущего года химических реагентов для очистки водопроводной воды.".