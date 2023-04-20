ЮНИСЕФ дает 90 миллионов гривен на очистку водопроводной воды в Харькове

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине выделяет КП «Харьковводоканал» более 90 миллионов гривен на закупку в течение текущего года химических реагентов для очистки водопроводной воды.

Об этом говорится в меморандуме, который ЮНИСЕФ и КП подписали 20 апреля, передает пресс-служба горсовета.

Как отметил заместитель гендиректора «Харьковводоканала» Тарас Грущак, сотрудничество с организацией началось в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Благодаря весомой помощи этой международной организации в прошлом году мы получили такие необходимые химреактивы для очистки воды, генераторы и оборудование. Все это позволило предприятию эффективнее решать многочисленные проблемы и обеспечить стабильное водоснабжение харьковчан», — прокомментировал гендиректор КП Виталий Панов, пишет пресс-служба «Харьковводоканала».