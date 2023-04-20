ЮНИСЕФ дает 90 миллионов гривен на очистку водопроводной воды в Харькове
Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине выделяет КП «Харьковводоканал» более 90 миллионов гривен на закупку в течение текущего года химических реагентов для очистки водопроводной воды.
Об этом говорится в меморандуме, который ЮНИСЕФ и КП подписали 20 апреля, передает пресс-служба горсовета.
Как отметил заместитель гендиректора «Харьковводоканала» Тарас Грущак, сотрудничество с организацией началось в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину.
«Благодаря весомой помощи этой международной организации в прошлом году мы получили такие необходимые химреактивы для очистки воды, генераторы и оборудование. Все это позволило предприятию эффективнее решать многочисленные проблемы и обеспечить стабильное водоснабжение харьковчан», — прокомментировал гендиректор КП Виталий Панов, пишет пресс-служба «Харьковводоканала».
Читайте также: Поднимут ли в Харькове тарифы на воду и канализацию: ответ водоканала
Новости по теме:
Вы читали новость: «ЮНИСЕФ дает 90 миллионов гривен на очистку водопроводной воды в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине выделяет КП «Харьковводоканал» более 90 миллионов гривен на закупку в течение текущего года химических реагентов для очистки водопроводной воды.".