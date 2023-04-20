ЮНІСЕФ дає 90 мільйонів гривень на очищення водопровідної води в Харкові
Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні виділяє КП “Харківводоканал” понад 90 мільйонів гривень на закупівлю протягом поточного року хімічних реагентів для очищення водопровідної води.
Про це йдеться у меморандумі, який ЮНІСЕФ та КП підписали 20 квітня, передає пресслужба міськради.
Як зазначив заступник гендиректора “Харківводоканалу” Тарас Грущак, співпраця з організацією розпочалася у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
“Завдяки вагомій допомозі цієї міжнародної організації минулого року ми отримали такі необхідні хімреактиви для очищення води, генератори та обладнання. Все це дозволило підприємству ефективніше вирішувати численні проблеми та забезпечити стабільне водопостачання харків’ян”, – прокоментував гендиректор КП Віталій Панов, пише пресслужба “Харківводоканалу”.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні виділяє КП “Харківводоканал” понад 90 мільйонів гривень на закупівлю протягом поточного року хімічних реагентів для очищення водопровідної води.".