Чи піднімуть у Харкові тарифи на воду та каналізацію: відповідь водоканалу
У КП “Харківводоканал” повідомили, що останнім часом до них надходить багато звернень від харків’ян, яких цікавлять тарифи та перспективи їх підвищення.
Комунальники заявили, що тарифи на водопостачання та водовідведення, які зараз діють у Харкові, є найнижчими в Україні.
“Слід зауважити, що фактичні витрати підприємства перевищують чинні тарифи. Однак міський голова Харкова Ігор Терехов та керівництво “Харківводоканалу” добре розуміють складний фінансовий стан багатьох мешканців міста, пов’язаний з триваючою військовою агресією. Тому задіяні всі доступні ресурси та механізми, щоб не допустити підвищення цін на комунальні послуги”, – запевнили в КП “Харківводоканал”.
Комунальники також попросили мешканців міста по можливості сплачувати комунальні платежі. Це гарантує стабільну роботу підприємства.
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Нагадаємо, зараз у Харкові діють тарифи, що були запроваджені з 1 січня 2022 року. За воду харків’яни платять по 16,032 грн за куб (з ПДВ), за каналізацію – 8,484 грн за куб (з ПДВ).
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Ви читали новину: «Чи піднімуть у Харкові тарифи на воду та каналізацію: відповідь водоканалу»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 18:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківводоканал” повідомили, що останнім часом до них надходить багато звернень від харків’ян, яких цікавлять тарифи та перспективи їх підвищення".