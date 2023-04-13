Чи піднімуть у Харкові тарифи на воду та каналізацію: відповідь водоканалу

У КП “Харківводоканал” повідомили, що останнім часом до них надходить багато звернень від харків’ян, яких цікавлять тарифи та перспективи їх підвищення.

Комунальники заявили, що тарифи на водопостачання та водовідведення, які зараз діють у Харкові, є найнижчими в Україні.

“Слід зауважити, що фактичні витрати підприємства перевищують чинні тарифи. Однак міський голова Харкова Ігор Терехов та керівництво “Харківводоканалу” добре розуміють складний фінансовий стан багатьох мешканців міста, пов’язаний з триваючою військовою агресією. Тому задіяні всі доступні ресурси та механізми, щоб не допустити підвищення цін на комунальні послуги”, – запевнили в КП “Харківводоканал”.

Комунальники також попросили мешканців міста по можливості сплачувати комунальні платежі. Це гарантує стабільну роботу підприємства.

Нагадаємо, зараз у Харкові діють тарифи, що були запроваджені з 1 січня 2022 року. За воду харків’яни платять по 16,032 грн за куб (з ПДВ), за каналізацію – 8,484 грн за куб (з ПДВ).