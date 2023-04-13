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Поднимут ли в Харькове тарифы на воду и канализацию: ответ водоканала

Общество 18:26   13.04.2023
Оксана Горун
Поднимут ли в Харькове тарифы на воду и канализацию: ответ водоканала

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что в последнее время к ним поступает много обращений от харьковчан, которых интересуют тарифы и перспективы их повышения.

Коммунальщики заявили, что тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые сейчас действуют в Харькове, — самые низкие в Украине.

«Следует отметить, что фактические расходы предприятия превышают действующие тарифы. Однако мэр Харькова Игорь Терехов и руководство «Харьковводоканала» хорошо понимают сложное финансовое состояние многих жителей города, связанное с продолжающейся военной агрессией. Поэтому задействованы все доступные ресурсы и механизмы, чтобы не допустить повышения цен на коммунальные услуги», — заверили в КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики также попросили жителей города, по возможности, оплачивать коммунальные платежи. Это гарантирует стабильную работу предприятия.

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Напомним, сейчас в Харькове действуют тарифы, введенные с 1 января 2022 года. За воду харьковчане платят по 16,032 грн за куб (с НДС), за канализацию — 8,484 грн за кубометр (с НДС).

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» сообщили, что в последнее время к ним поступает много обращений от харьковчан, которых интересуют тарифы и перспективы их повышения".