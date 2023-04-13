Поднимут ли в Харькове тарифы на воду и канализацию: ответ водоканала
В КП «Харьковводоканал» сообщили, что в последнее время к ним поступает много обращений от харьковчан, которых интересуют тарифы и перспективы их повышения.
Коммунальщики заявили, что тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые сейчас действуют в Харькове, — самые низкие в Украине.
«Следует отметить, что фактические расходы предприятия превышают действующие тарифы. Однако мэр Харькова Игорь Терехов и руководство «Харьковводоканала» хорошо понимают сложное финансовое состояние многих жителей города, связанное с продолжающейся военной агрессией. Поэтому задействованы все доступные ресурсы и механизмы, чтобы не допустить повышения цен на коммунальные услуги», — заверили в КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики также попросили жителей города, по возможности, оплачивать коммунальные платежи. Это гарантирует стабильную работу предприятия.
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Напомним, сейчас в Харькове действуют тарифы, введенные с 1 января 2022 года. За воду харьковчане платят по 16,032 грн за куб (с НДС), за канализацию — 8,484 грн за кубометр (с НДС).
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» сообщили, что в последнее время к ним поступает много обращений от харьковчан, которых интересуют тарифы и перспективы их повышения".