Поднимут ли в Харькове тарифы на воду и канализацию: ответ водоканала

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что в последнее время к ним поступает много обращений от харьковчан, которых интересуют тарифы и перспективы их повышения.

Коммунальщики заявили, что тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые сейчас действуют в Харькове, — самые низкие в Украине.

«Следует отметить, что фактические расходы предприятия превышают действующие тарифы. Однако мэр Харькова Игорь Терехов и руководство «Харьковводоканала» хорошо понимают сложное финансовое состояние многих жителей города, связанное с продолжающейся военной агрессией. Поэтому задействованы все доступные ресурсы и механизмы, чтобы не допустить повышения цен на коммунальные услуги», — заверили в КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики также попросили жителей города, по возможности, оплачивать коммунальные платежи. Это гарантирует стабильную работу предприятия.

Напомним, сейчас в Харькове действуют тарифы, введенные с 1 января 2022 года. За воду харьковчане платят по 16,032 грн за куб (с НДС), за канализацию — 8,484 грн за кубометр (с НДС).