Проблеми з водою будуть під Харковом до 19:00: причина

Сьогодні, 6 березня, у жителів мікрорайону «Мобіль» селища Пісочин, а також населених пунктів Подвірки та Солоницівка з 15:00 до 19:00 воду подають зі зниженим тиском.

Про це повідомили у КП «Харківводоканал». Там пояснили, що проводять ремонтні роботи на водоводі D=800 мм на вулиці Автомобільній в Пісочині.

Телефон для довідок: 15-33.

Також комунальники нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.