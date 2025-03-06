Проблеми з водою будуть під Харковом до 19:00: причина
Фото: КП “Харківвводоканал”
Сьогодні, 6 березня, у жителів мікрорайону «Мобіль» селища Пісочин, а також населених пунктів Подвірки та Солоницівка з 15:00 до 19:00 воду подають зі зниженим тиском.
Про це повідомили у КП «Харківводоканал». Там пояснили, що проводять ремонтні роботи на водоводі D=800 мм на вулиці Автомобільній в Пісочині.
Телефон для довідок: 15-33.
Також комунальники нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, новини Харкова, Песочин, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 березня, у жителів мікрорайону «Мобіль» селища Пісочин, а також населених пунктів Подвірки та Солоницівка з 15:00 до 19:00 воду подають зі зниженим тиском.".