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Проблемы с водой будут под Харьковом до 19:00: причина

Общество 16:46   06.03.2025
Виктория Яковенко
Проблемы с водой будут под Харьковом до 19:00: причина Фото: КП «Харьковводоканал»

Сегодня, 6 марта, у жителей микрорайона «Мобиль» поселка Песочин, а также населенных пунктов Подворки и Солоницевка с 15:00 до 19:00 воду подают с пониженным давлением.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». Там объяснили, что производят ремонтные работы на водоводе D=800 мм на улице Автомобильной в Песочине.

Телефон для справок: 15-33.

Также коммунальщики напоминают харьковчанам об актуальной необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 марта, у жителей микрорайона «Мобиль» поселка Песочин, а также населенных пунктов Подворки и Солоницевка с 15:00 до 19:00 воду подают с пониженным давлением.".