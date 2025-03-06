Проблемы с водой будут под Харьковом до 19:00: причина
Фото: КП «Харьковводоканал»
Сегодня, 6 марта, у жителей микрорайона «Мобиль» поселка Песочин, а также населенных пунктов Подворки и Солоницевка с 15:00 до 19:00 воду подают с пониженным давлением.
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». Там объяснили, что производят ремонтные работы на водоводе D=800 мм на улице Автомобильной в Песочине.
Телефон для справок: 15-33.
Также коммунальщики напоминают харьковчанам об актуальной необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, новости Харькова, Песочин, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 16:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 марта, у жителей микрорайона «Мобиль» поселка Песочин, а также населенных пунктов Подворки и Солоницевка с 15:00 до 19:00 воду подают с пониженным давлением.".