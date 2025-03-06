Проблемы с водой будут под Харьковом до 19:00: причина

Сегодня, 6 марта, у жителей микрорайона «Мобиль» поселка Песочин, а также населенных пунктов Подворки и Солоницевка с 15:00 до 19:00 воду подают с пониженным давлением.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал». Там объяснили, что производят ремонтные работы на водоводе D=800 мм на улице Автомобильной в Песочине.

Телефон для справок: 15-33.

Также коммунальщики напоминают харьковчанам об актуальной необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.