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За тиждень у Харкові усунули 50 аварій на водоводах

Суспільство 20:47   01.05.2023
Олена Нагорна
За тиждень у Харкові усунули 50 аварій на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 50 аварійних ситуацій на водоводах.

Також було облаштовано 49 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтовано 32 водорозбірні колонки, пише пресслужба міськради з посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві наголосили, що ремонтники щодня докладають усіх зусиль для забезпечення стабільного водопостачання.
Напередодні вони усунули сім пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили шість оглядових колодязів.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 50 аварійних ситуацій на водоводах.".