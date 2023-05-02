В 330 домах Харькова почти в месяц отключат горячую воду: кого коснется
В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о проведении планово-предупредительных работ в Салтовском районе Харькова. Они начнутся 3 мая и продлятся до 31 мая.
«В связи с проведением планово-предупредительных работ с 3 мая в Салтовском районе будут прекращены поставки горячей воды в 330 жилых домов в 531, 533, 603, 605, 606, 607 микрорайонах и в микрорайоне «Стройгородок». До 31 мая планируется провести гидравлические испытания магистральных и внутренних квартальных сетей, техническое обслуживание распределительных камер и ЦТП», — сообщила пресс-служба КП «ХТС».
Тепловики также отметили, что комплексно подготовят дома к отопительному сезону.
«После завершения профилактических работ услуга по горячей воде будет возобновлена в полном объеме. Коллектив КП «Харьковские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей города с пониманием отнестись к особенностям работы предприятия в такое нелегкое время», — обратились к харьковчанам коммунальщики.
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Напомним, ранее тепловики сообщили, что в 444 домах Харькова горячую воду отключат на три месяца.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о проведении планово-предупредительных работ в Салтовском районе Харькова. Они начнутся 3 мая и продлятся до 31 мая".