У 330 будинках Харкова майже на місяць відключать гарячу воду: кого торкнеться
У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про проведення планово-попереджувальних робіт у Салтівському районі Харкова. Вони розпочнуться 3 травня та триватимуть до 31 травня.
“У зв’язку з проведенням планово-попереждувальних робіт, з 3 травня, у Салтівському районі буде припинено постачання гарячої води до 330 житлових будинків у 531,533, 603,605, 606, 607 мікрорайонах та у мікрорайоні “Будмістечко”. До 31 травня планується провести гідравлічні випробування магістральних та внутрішнього квартальних мереж, технічне обслуговування розподільчих камер та ЦТП”, – повідомила пресслужба КП “ХТМ”.
Тепловики також зазначили, що комплексно підготують будинки до опалювального сезону.
“Після завершення профілактичних робіт послугу по гарячій воді буде відновлено у повному обсязі. Колектив КП “Харківські теплові мережі” перепрошує за тимчасові незручності та просить мешканців міста із порозумінням поставитися до особливостей роботи підприємства у такий нелегкий час”, – звернулися до харків’ян комунальники.
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Нагадаємо, раніше тепловики повідомили, що в 444 будинках Харкова гарячу воду відключать на три місяці.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про проведення планово-попереджувальних робіт у Салтівському районі Харкова. Вони розпочнуться 3 травня та триватимуть до 31 травня".