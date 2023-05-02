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У 330 будинках Харкова майже на місяць відключать гарячу воду: кого торкнеться

Суспільство 10:16   02.05.2023
Оксана Горун
У 330 будинках Харкова майже на місяць відключать гарячу воду: кого торкнеться

У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про проведення планово-попереджувальних робіт у Салтівському районі Харкова. Вони розпочнуться 3 травня та триватимуть до 31 травня.

“У зв’язку з проведенням планово-попереждувальних робіт, з 3 травня, у Салтівському районі буде припинено постачання гарячої води до 330 житлових будинків у 531,533, 603,605, 606, 607 мікрорайонах та у мікрорайоні “Будмістечко”. До 31 травня планується провести гідравлічні випробування магістральних та внутрішнього квартальних мереж, технічне обслуговування розподільчих камер та ЦТП”, – повідомила пресслужба КП “ХТМ”.

Тепловики також зазначили, що комплексно підготують будинки до опалювального сезону.

“Після завершення профілактичних робіт послугу по гарячій воді буде відновлено у повному обсязі. Колектив КП “Харківські теплові мережі” перепрошує за тимчасові незручності та просить мешканців міста із порозумінням поставитися до особливостей роботи підприємства у такий нелегкий час”, – звернулися до харків’ян комунальники.

  • Читайте також: Харківські тепловики завершили опалювальний сезон: що з гарячою водою (фото)

    • Нагадаємо, раніше тепловики повідомили, що в 444 будинках Харкова гарячу воду відключать на три місяці.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 10:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про проведення планово-попереджувальних робіт у Салтівському районі Харкова. Вони розпочнуться 3 травня та триватимуть до 31 травня".