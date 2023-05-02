У 330 будинках Харкова майже на місяць відключать гарячу воду: кого торкнеться

У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про проведення планово-попереджувальних робіт у Салтівському районі Харкова. Вони розпочнуться 3 травня та триватимуть до 31 травня.

“У зв’язку з проведенням планово-попереждувальних робіт, з 3 травня, у Салтівському районі буде припинено постачання гарячої води до 330 житлових будинків у 531,533, 603,605, 606, 607 мікрорайонах та у мікрорайоні “Будмістечко”. До 31 травня планується провести гідравлічні випробування магістральних та внутрішнього квартальних мереж, технічне обслуговування розподільчих камер та ЦТП”, – повідомила пресслужба КП “ХТМ”.

Тепловики також зазначили, що комплексно підготують будинки до опалювального сезону.

“Після завершення профілактичних робіт послугу по гарячій воді буде відновлено у повному обсязі. Колектив КП “Харківські теплові мережі” перепрошує за тимчасові незручності та просить мешканців міста із порозумінням поставитися до особливостей роботи підприємства у такий нелегкий час”, – звернулися до харків’ян комунальники.

Нагадаємо, раніше тепловики повідомили, що в 444 будинках Харкова гарячу воду відключать на три місяці.