У 444 будинках Харкова гарячу воду відключать на три місяці – “ХТМ”
У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про те, що в трьох районах Харкова проведуть планово-попереджувальні роботи на мережах.
“З 01.05.2023 по 01.08.2023, у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт, у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах буде відключено гарячу воду в 444 житлових будинках”, – повідомила пресслужба КП “ХТМ“.
За три місяці збираються перекласти шість кілометрів магістральних мереж, 39 км – внутрішньоквартальних та транзитних трубопроводів. Також заплановано реконструкцію 7 магістральних камер, модернізацію та автоматизацію 6 центральних теплових пунктів.
“КП “Харківські теплові мережі” приносить вибачення за тимчасові незручності. Невідкладний характер вказаних ремонтних робіт пов’язаний також із надскладним опалювальним періодом, протягом якого довелося 8 разів перезапускати систему теплопостачання міста”, – пояснили тепловики.
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Раніше про відключення гарячої води мешканців попередило керівництво Холодногірського району. Однак причину назвали іншу – відключення ТЕЦ-5.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” повідомили про те, що в трьох районах Харкова проведуть планово-попереджувальні роботи на мережах".