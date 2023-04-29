В 444 домах Харькова горячую воду отключат на три месяца — «ХТС»
В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о том, что в трех районах Харькова проведут планово-предупредительные работы на сетях.
«С 01.05.2023 по 01.08.2023, в связи с проведением планово-предупредительных работ, в Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах будет отключена горячая вода в 444 жилых домах», — сообщила пресс-служба КП «ХТС».
За три месяца собираются переложить шесть километров магистральных сетей, 39 км — внутриквартальных и транзитных трубопроводов. Также запланирована реконструкция 7 магистральных камер, модернизация и автоматизация 6 центральных тепловых пунктов.
«КП «Харьковские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства. Неотложный характер указанных ремонтных работ связан также с сверхсложным отопительным периодом, в течение которого пришлось 8 раз перезапускать систему теплоснабжения города», — объяснили тепловики.
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Ранее об отключении горячей воды жителей предупредило руководство Холодногорского района. Однако причину назвали другую — отключение ТЭЦ-5.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» сообщили о том, что в трех районах Харькова проведут планово-предупредительные работы на сетях".