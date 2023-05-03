На Харьковщине установили мемориальную доску полицейскому, погибшему на фронте

В Первомайском открыли памятный знак в честь военнослужащего, старшего лейтенанта Андрея Романовича Ковальчука.

Андрей Ковальчук погиб 19 марта 2022 года в Луганской области, защищая независимость Украины, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Мемориальная доска была установлена на здании местного отдела полиции. Здесь Ковальчук работал до того, как пошел в мае 2016 года в ряды ВСУ.

На торжественное открытие мемориальной доски собрались родные, близкие, военные собратья, бывшие коллеги и общественность. Открыли памятную табличку жена и мама погибшего воина.