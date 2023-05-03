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На Харьковщине установили мемориальную доску полицейскому, погибшему на фронте

Общество 11:52   03.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине установили мемориальную доску полицейскому, погибшему на фронте Фото: Николай Бакшеев

В Первомайском открыли памятный знак в честь военнослужащего, старшего лейтенанта Андрея Романовича Ковальчука.

Андрей Ковальчук погиб 19 марта 2022 года в Луганской области, защищая независимость Украины, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Мемориальная доска была установлена на здании местного отдела полиции. Здесь Ковальчук работал до того, как пошел в мае 2016 года в ряды ВСУ.

На торжественное открытие мемориальной доски собрались родные, близкие, военные собратья, бывшие коллеги и общественность. Открыли памятную табличку жена и мама погибшего воина.

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Фото: Николай Бакшеев

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 11:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайском открыли памятный знак в честь военнослужащего, старшего лейтенанта Андрея Романовича Ковальчука.".