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На Харківщині встановили меморіальну дошку загиблому на фронті поліцейському

Суспільство 11:52   03.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині встановили меморіальну дошку загиблому на фронті поліцейському Фото: Микола Бакшеєв

У Первомайському відкрили пам’ятний знак на честь військовослужбовця, старшого лейтенанта Андрія Романовича Ковальчука.

Андрій Ковальчук загинув 19 березня 2022 року на Луганщині, захищаючи незалежність держави, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Меморіальну дошку встановили на будівлі місцевого відділу поліції. Тут Андрій Ковальчук працював до того, як вступив у травні 2016 року до лав ЗСУ.

На урочисте відкриття меморіальної дошки зібрались рідні, близькі, військові побратими, колишні колеги та громадськість. Відкрили пам’ятну табличку дружина та мама загиблого воїна.

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Фото: Микола Бакшеєв

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 11:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайському відкрили пам’ятний знак на честь військовослужбовця, старшого лейтенанта Андрія Романовича Ковальчука.".