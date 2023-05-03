Полиция показала, как выглядит трактор на Изюмщине после наезда на мину (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
По факту подрыва трактора на взрывоопасном предмете в районе села Погоновка Изюмского района Харьковской области около 15:00 3 мая открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Взрыв произошел возле лесополосы между полями. В результате подрыва 58-летний тракторист получил телесные повреждения, его доставили в больницу, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Как ранее сообщали в облуправлении ГСЧС, в поле на грунтовой дороге трактор наехал на противотанковую мину, вследствие чего 58-летний водитель получил многочисленные ранения. Также был поврежден еще один трактор, проезжавший мимо. Его водитель в госпитализации не нуждался.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту подрыва трактора на взрывоопасном предмете в районе села Погоновка Изюмского района Харьковской области около 15:00 3 мая открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).".