Полиция показала, как выглядит трактор на Изюмщине после наезда на мину (фото)

По факту подрыва трактора на взрывоопасном предмете в районе села Погоновка Изюмского района Харьковской области около 15:00 3 мая открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Взрыв произошел возле лесополосы между полями. В результате подрыва 58-летний тракторист получил телесные повреждения, его доставили в больницу, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как ранее сообщали в облуправлении ГСЧС, в поле на грунтовой дороге трактор наехал на противотанковую мину, вследствие чего 58-летний водитель получил многочисленные ранения. Также был поврежден еще один трактор, проезжавший мимо. Его водитель в госпитализации не нуждался.