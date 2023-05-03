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Поліція показала, який вигляд має трактор, що підірвався на міні на Ізюмщині

Події 19:17   03.05.2023
Олена Нагорна
Поліція показала, який вигляд має трактор, що підірвався на міні на Ізюмщині

За фактом підриву трактора на вибухонебезпечному предметі в районі села Погонівка Ізюмського району Харківської області близько 15:00 3 травня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Вибух стався біля лісосмуги між полями. Внаслідок підриву 58-річний тракторист отримав тілесні ушкодження, його доправили в лікарню, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Як раніше повідомляли в облуправлінні ДСНС, у полі на ґрунтовій дорозі трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого 58-річний водій отримав численні поранення. Також був пошкоджений ще один трактор, який проїжджав повз. Його водій ушпиталення не потребував.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом підриву трактора на вибухонебезпечному предметі в районі села Погонівка Ізюмського району Харківської області близько 15:00 3 травня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).".