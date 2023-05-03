Поліція показала, який вигляд має трактор, що підірвався на міні на Ізюмщині
За фактом підриву трактора на вибухонебезпечному предметі в районі села Погонівка Ізюмського району Харківської області близько 15:00 3 травня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Вибух стався біля лісосмуги між полями. Внаслідок підриву 58-річний тракторист отримав тілесні ушкодження, його доправили в лікарню, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Як раніше повідомляли в облуправлінні ДСНС, у полі на ґрунтовій дорозі трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого 58-річний водій отримав численні поранення. Також був пошкоджений ще один трактор, який проїжджав повз. Його водій ушпиталення не потребував.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом підриву трактора на вибухонебезпечному предметі в районі села Погонівка Ізюмського району Харківської області близько 15:00 3 травня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).".