Поліція показала, який вигляд має трактор, що підірвався на міні на Ізюмщині

За фактом підриву трактора на вибухонебезпечному предметі в районі села Погонівка Ізюмського району Харківської області близько 15:00 3 травня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Вибух стався біля лісосмуги між полями. Внаслідок підриву 58-річний тракторист отримав тілесні ушкодження, його доправили в лікарню, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Як раніше повідомляли в облуправлінні ДСНС, у полі на ґрунтовій дорозі трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого 58-річний водій отримав численні поранення. Також був пошкоджений ще один трактор, який проїжджав повз. Його водій ушпиталення не потребував.