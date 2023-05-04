На Харьковщине активно создают новые семьи: в апреле — 800 браков (фото)

С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3 тысяч браков. В апреле было создано около 800 новых семей, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Харьковщина ежедневно демонстрирует незыблемую веру и уверенность в победе, продолжая создавать новые семьи. Там, где искренняя любовь крепко переплетается с любовью к родной земле, зарождается прекрасное будущее непокоренной нации», — говорится в публикации.



Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

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