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На Харьковщине активно создают новые семьи: в апреле — 800 браков (фото)

Общество 21:22   04.05.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине активно создают новые семьи: в апреле — 800 браков (фото) Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3 тысяч браков. В апреле было создано около 800 новых семей, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

«Харьковщина ежедневно демонстрирует незыблемую веру и уверенность в победе, продолжая создавать новые семьи. Там, где искренняя любовь крепко переплетается с любовью к родной земле, зарождается прекрасное будущее непокоренной нации», — говорится в публикации.


Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 21:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3 тысяч браков. В апреле было создано около 800 новых семей, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.".