На Харьковщине активно создают новые семьи: в апреле — 800 браков (фото)
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3 тысяч браков. В апреле было создано около 800 новых семей, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.
«Харьковщина ежедневно демонстрирует незыблемую веру и уверенность в победе, продолжая создавать новые семьи. Там, где искренняя любовь крепко переплетается с любовью к родной земле, зарождается прекрасное будущее непокоренной нации», — говорится в публикации.
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 21:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года в Харьковской области зарегистрировали более 3 тысяч браков. В апреле было создано около 800 новых семей, сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.".