Как имена выбирали родители на Харьковщине в этом году для новорожденных
На Харьковщине с начала года отделы ГЗАГС Харьковской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже зарегистрировали более 3 500 актов о рождении малышей.
Приятно отметить, что в первых документах малыши встречаются как привычные имена, так и более редкие.
Чаще всего родители называли своих детей Матфеями, Максимами, Никитами, Богданами, Марками, а также Мариями, Софиями, Анастасиями и Алисами.
Реже в свидетельства о рождении вписывали следующие имя: Всеволод, Рустам, Маркиян, Лаврин, Макс, а также Варвара, Каролина, Мия, Мира, Алария, Дайана, Данелия, Адриана, Ульяна и Мелания.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 16:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с начала года отделы ГЗАГС Харьковской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже зарегистрировали более 3 500 актов о рождении малышей.".