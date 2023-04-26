Как имена выбирали родители на Харьковщине в этом году для новорожденных

На Харьковщине с начала года отделы ГЗАГС Харьковской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже зарегистрировали более 3 500 актов о рождении малышей.

Приятно отметить, что в первых документах малыши встречаются как привычные имена, так и более редкие.

Чаще всего родители называли своих детей Матфеями, Максимами, Никитами, Богданами, Марками, а также Мариями, Софиями, Анастасиями и Алисами.

Реже в свидетельства о рождении вписывали следующие имя: Всеволод, Рустам, Маркиян, Лаврин, Макс, а также Варвара, Каролина, Мия, Мира, Алария, Дайана, Данелия, Адриана, Ульяна и Мелания.