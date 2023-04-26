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Как имена выбирали родители на Харьковщине в этом году для новорожденных

Общество 16:21   26.04.2023
Оксана Якушко
Как имена выбирали родители на Харьковщине в этом году для новорожденных

На Харьковщине с начала года отделы ГЗАГС Харьковской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже зарегистрировали более 3 500 актов о рождении малышей.

Приятно отметить, что в первых документах малыши встречаются как привычные имена, так и более редкие.

Чаще всего родители называли своих детей Матфеями, Максимами, Никитами, Богданами, Марками, а также Мариями, Софиями, Анастасиями и Алисами.

Реже в свидетельства о рождении вписывали следующие имя: Всеволод, Рустам, Маркиян, Лаврин, Макс, а также Варвара, Каролина, Мия, Мира, Алария, Дайана, Данелия, Адриана, Ульяна и Мелания.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 16:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с начала года отделы ГЗАГС Харьковской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции уже зарегистрировали более 3 500 актов о рождении малышей.".