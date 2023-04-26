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Як імена обирали батьки на Харківщині у цьому році для немовлят

Суспільство 16:21   26.04.2023
Оксана Якушко
Як імена обирали батьки на Харківщині у цьому році для немовлят

На Харківщині з початку року відділи ДЗАГС Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстрували понад 3500 актів про народження малюків.

У перших документах дітей зустрічаються як звичні імена, так і рідкісні.

Найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.

Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян, Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 16:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з початку року відділи ДЗАГС Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстрували понад 3500 актів про народження малюків.".