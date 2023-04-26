Як імена обирали батьки на Харківщині у цьому році для немовлят

На Харківщині з початку року відділи ДЗАГС Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вже зареєстрували понад 3500 актів про народження малюків.

У перших документах дітей зустрічаються як звичні імена, так і рідкісні.

Найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.

Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян, Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.