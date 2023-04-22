На Салтівці 4-річна дитина випала з вікна
22 квітня, у Салтівському районі Харкова через падіння з вікна шостого поверху загинув 4-річний хлопчик.
Трагедія сталася близько 12:45. За попередніми даними, 4-річний хлопчик бавився у кімнаті, батьки у цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Хлопчик впав на бетонний майданчик біля під’їзду. Дитина отримала смертельні травми.
Відомості про подію внесли ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Поліція з’ясовує всі обставини події.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 18:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 квітня, у Салтівському районі Харкова через падіння з вікна шостого поверху загинув 4-річний хлопчик.".