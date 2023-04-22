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На Салтовке 4-летний ребенок выпал из окна

Происшествия 18:24   22.04.2023
Виктория Яковенко
На Салтовке 4-летний ребенок выпал из окна

22 апреля, в Салтовском районе Харькова из-за падения из окна шестого этажа погиб 4-летний мальчик.

Трагедия произошла около 12.45. По предварительным данным, 4-летний мальчик играл в комнате, родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мальчик упал на бетонную площадку у подъезда. Ребенок получил смертельные травмы.

Сведения о происшествии были внесены ЕРГР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай». Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля, в Салтовском районе Харькова из-за падения из окна шестого этажа погиб 4-летний мальчик.".