На Салтовке 4-летний ребенок выпал из окна

22 апреля, в Салтовском районе Харькова из-за падения из окна шестого этажа погиб 4-летний мальчик.

Трагедия произошла около 12.45. По предварительным данным, 4-летний мальчик играл в комнате, родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мальчик упал на бетонную площадку у подъезда. Ребенок получил смертельные травмы.

Сведения о происшествии были внесены ЕРГР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай». Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.