Сколько пар поженились на Харьковщине с начала года (фото молодоженов)

Около 3700 браков зарегистрировали в Харьковской области с начала 2025-го года. Статистику опубликовали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В общем их ведомство в пяти регионах зарегистрировало уже более 10100 браков. В Донецкой области создали более 540 новых семей, на Черниговщине засвидетельствовали более 1640 бракосочетаний, на Сумщине – почти 1690, на Полтавщине – 2560 новых семей.

«Там, где не утихают сирены, еще громче звучат признание в любви, а специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния ежедневно декларируют веру украинцев в жизнь», — отметили в управлении.

Напомним, в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции сообщали, что в первой половине 2025 года в Харьковской области зарегистрировали 3518 новорожденных. Специалисты говорят: новоиспеченные родители называли своих детей разнообразно – от традиционных вариантов до редкостных.