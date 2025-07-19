Сколько пар поженились на Харьковщине с начала года (фото молодоженов)
Около 3700 браков зарегистрировали в Харьковской области с начала 2025-го года. Статистику опубликовали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
В общем их ведомство в пяти регионах зарегистрировало уже более 10100 браков. В Донецкой области создали более 540 новых семей, на Черниговщине засвидетельствовали более 1640 бракосочетаний, на Сумщине – почти 1690, на Полтавщине – 2560 новых семей.
«Там, где не утихают сирены, еще громче звучат признание в любви, а специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния ежедневно декларируют веру украинцев в жизнь», — отметили в управлении.
Напомним, в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции сообщали, что в первой половине 2025 года в Харьковской области зарегистрировали 3518 новорожденных. Специалисты говорят: новоиспеченные родители называли своих детей разнообразно – от традиционных вариантов до редкостных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: поженились, свадьба, статистика, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 11:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 3700 браков зарегистрировали в Харьковской области с начала 2025-го года. Статистику опубликовали в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.".