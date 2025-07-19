Скільки пар одружилося на Харківщині з початку року (фото молодят)

Близько 3700 шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку 2025-го року. Статистику опублікували Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Загалом їхнє відомство у п’ятьох регіонах зареєструвало вже понад 10100 шлюбів. У Донецькій області створили понад 540 нових родин, на Чернігівщині засвідчили понад 1640 одружень, на Сумщині – майже 1690, на Полтавщині – 2560 новостворених сімей.

«Там, де не вщухають сирени, ще гучніше звучать зізнання в коханні, а фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану щодня декларують віру українців в життя», – зазначили в управлінні.

Нагадаємо, в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції повідомляли, що у першій половині 2025 року в Харківській області зареєстрували 3518 новонароджених. Фахівці кажуть: новоспечені батьки називали своїх дітей різноманітно – від традиційних варіантів до рідковживаних.