Скільки пар одружилося на Харківщині з початку року (фото молодят)
Близько 3700 шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку 2025-го року. Статистику опублікували Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Загалом їхнє відомство у п’ятьох регіонах зареєструвало вже понад 10100 шлюбів. У Донецькій області створили понад 540 нових родин, на Чернігівщині засвідчили понад 1640 одружень, на Сумщині – майже 1690, на Полтавщині – 2560 новостворених сімей.
«Там, де не вщухають сирени, ще гучніше звучать зізнання в коханні, а фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану щодня декларують віру українців в життя», – зазначили в управлінні.
Нагадаємо, в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції повідомляли, що у першій половині 2025 року в Харківській області зареєстрували 3518 новонароджених. Фахівці кажуть: новоспечені батьки називали своїх дітей різноманітно – від традиційних варіантів до рідковживаних.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 11:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 3700 шлюбів зареєстрували на Харківщині з початку 2025-го року. Статистику опублікували Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.".