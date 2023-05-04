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На Харківщині активно створюють нові сім’ї: у квітні – 800 шлюбів (фото)

Суспільство 21:22   04.05.2023
Олена Нагорна
На Харківщині активно створюють нові сім’ї: у квітні – 800 шлюбів (фото)

З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3 тисячі шлюбів. У квітні було створено близько 800 нових сімей, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

“Харківщина щодня демонструє непорушну віру та впевненість у перемозі, продовжуючи створювати нові родини. Там, де щире кохання міцно переплітається з любов’ю до рідної землі, зароджується прекрасне майбутнє нескореної нації”, — йдеться у публікації.


Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 21:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3 тисячі шлюбів. У квітні було створено близько 800 нових сімей, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.".