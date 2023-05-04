На Харківщині активно створюють нові сім’ї: у квітні – 800 шлюбів (фото)

З початку року в Харківській області зареєстрували понад 3 тисячі шлюбів. У квітні було створено близько 800 нових сімей, повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

“Харківщина щодня демонструє непорушну віру та впевненість у перемозі, продовжуючи створювати нові родини. Там, де щире кохання міцно переплітається з любов’ю до рідної землі, зароджується прекрасне майбутнє нескореної нації”, — йдеться у публікації.



Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції