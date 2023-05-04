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Пограничники Харьковщины поймали любителей «травки» и перевозчика взрывчатки

Общество 12:40   04.05.2023
Виктория Яковенко
Пограничники Харьковщины поймали любителей «травки» и перевозчика взрывчатки Фото: ГПСУ

На контрольных постах в Харьковской области пограничники и обученные собаки обнаружили троих мужчин, пытавшихся провезти наркотические вещества. Еще в одном автомобиле незаконно везли тротиловую шашку.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«При проведении контрольно-проверочных мероприятий четвероногие помощники охранников государственного рубежа обнаружили трех любителей «травки». Мужчины пытались переместить похожие на наркотические, бережно расфасованные в полиэтиленовые пакетики вещества, спрятав их среди личных вещей», — отметили в ГПСУ.

Также во время совместного с военными Нацгвардии осмотра автомобиля «ВАЗ», правоохранители обнаружили тротиловую шашку. Водитель автомобиля спрятал ее в ящике с инструментами.

Обнаруженные вещества передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На контрольных постах в Харьковской области пограничники и обученные собаки обнаружили троих мужчин, пытавшихся провезти наркотические вещества. Еще в одном автомобиле незаконно везли тротиловую шашку.".