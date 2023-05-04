Пограничники Харьковщины поймали любителей «травки» и перевозчика взрывчатки
На контрольных постах в Харьковской области пограничники и обученные собаки обнаружили троих мужчин, пытавшихся провезти наркотические вещества. Еще в одном автомобиле незаконно везли тротиловую шашку.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«При проведении контрольно-проверочных мероприятий четвероногие помощники охранников государственного рубежа обнаружили трех любителей «травки». Мужчины пытались переместить похожие на наркотические, бережно расфасованные в полиэтиленовые пакетики вещества, спрятав их среди личных вещей», — отметили в ГПСУ.
Также во время совместного с военными Нацгвардии осмотра автомобиля «ВАЗ», правоохранители обнаружили тротиловую шашку. Водитель автомобиля спрятал ее в ящике с инструментами.
Обнаруженные вещества передали сотрудникам правоохранительных органов.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На контрольных постах в Харьковской области пограничники и обученные собаки обнаружили троих мужчин, пытавшихся провезти наркотические вещества. Еще в одном автомобиле незаконно везли тротиловую шашку.".