Пограничники Харьковщины поймали любителей «травки» и перевозчика взрывчатки

На контрольных постах в Харьковской области пограничники и обученные собаки обнаружили троих мужчин, пытавшихся провезти наркотические вещества. Еще в одном автомобиле незаконно везли тротиловую шашку.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«При проведении контрольно-проверочных мероприятий четвероногие помощники охранников государственного рубежа обнаружили трех любителей «травки». Мужчины пытались переместить похожие на наркотические, бережно расфасованные в полиэтиленовые пакетики вещества, спрятав их среди личных вещей», — отметили в ГПСУ.

Также во время совместного с военными Нацгвардии осмотра автомобиля «ВАЗ», правоохранители обнаружили тротиловую шашку. Водитель автомобиля спрятал ее в ящике с инструментами.

Обнаруженные вещества передали сотрудникам правоохранительных органов.