Вражеский беспилотник приземлили пограничники на Харьковщине (фото)

В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон-камикадзе, используя автомат.

Беспилотник пересек государственную границу и улетал вглубь территории Украины. После выстрела из автоматического оружия вражеский дрон взорвался в воздухе, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники отметили, что это уже третий беспилотник-камикадзе, обезвреженный бойцами за последний месяц.