Вражеский беспилотник приземлили пограничники на Харьковщине (фото)
Фото: ГПСУ
В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон-камикадзе, используя автомат.
Беспилотник пересек государственную границу и улетал вглубь территории Украины. После выстрела из автоматического оружия вражеский дрон взорвался в воздухе, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники отметили, что это уже третий беспилотник-камикадзе, обезвреженный бойцами за последний месяц.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон-камикадзе, используя автомат.".