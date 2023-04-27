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Вражеский беспилотник приземлили пограничники на Харьковщине (фото)

Общество 12:21   27.04.2023
Виктория Яковенко
Вражеский беспилотник приземлили пограничники на Харьковщине (фото) Фото: ГПСУ

В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон-камикадзе, используя автомат.

Беспилотник пересек государственную границу и улетал вглубь территории Украины. После выстрела из автоматического оружия вражеский дрон взорвался в воздухе, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники отметили, что это уже третий беспилотник-камикадзе, обезвреженный бойцами за последний месяц.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 12:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области пограничники сбили вражеский дрон-камикадзе, используя автомат.".