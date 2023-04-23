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Бойцам харьковской 92 ОМБр нужны дроны, чтобы уничтожать оккупантов в Бахмуте

Общество 17:26   23.04.2023
Елена Нагорная
Бойцам харьковской 92 ОМБр нужны дроны, чтобы уничтожать оккупантов в Бахмуте

Подразделение Code 9.2 харьковской 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ежедневно уничтожает дронами до двадцати оккупантов на востоке Украины. Чтобы эта работа оставалась такой же эффективной, бойцам постоянно нужны новые «птички».

Об этом пишет в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«Это останавливает попытки россиян пробиться к дороге Часов Яр — Хромовое — Бахмут. Но несколько единиц «вертолетиков» подразделение теряет ежедневно. Каждая «игрушка» стоит от 3 тысяч евро, и это деньги из карманов бойцов и волонтеров, а не бюджета государства. Подразделение постоянно ищет способы пополнить свой авиапарк», — рассказывает Цаплиенко.

По его словам, есть и другая проблема, касающаяся всех «пилотов» Mavic.

«По разной информации, китайское правительство планирует запретить компании DJI продажу дронов для военных задач, а украинские дилеры уже стали получать таких беспилотников в несколько раз меньше. И это, судя по результативности, вероятно, результат влияния России на Китай. Пока выход — создать запасы. Дальше надо думать. К сожалению, массового производства таких дронов в Украине нет», — констатирует Цаплиенко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 17:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделение Code 9.2 харьковской 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ежедневно уничтожает дронами до двадцати оккупантов на востоке Украины. Чтобы эта работа оставалась такой же эффективной, бойцам постоянно нужны новые «птички».".