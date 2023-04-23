Бійцям харківської 92 ОМБр потрібні дрони, щоб знищувати окупантів у Бахмуті
Підрозділ Code 9.2 харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка щодня знищує дронами до двадцяти окупантів на сході України. Щоб ця робота залишалася такою ж ефективною, бійцям постійно потрібні нові “пташки”.
Про це пише в Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко.
“Це зупиняє спроби росіян пробитись до дороги Часів Яр – Хромове – Бахмут. Але кілька одиниць «вертольотиків» підрозділ втрачає щоденно. Кожна «іграшка» коштує від 3 тисяч євро, і це гроші з кишень бійців та волонтерів, а не бюджету держави. Підрозділ постійно шукає способи поповнити свій авіапарк”, – розповідає Цаплієнко.
За його словами, є й інша проблема, яка стосується всіх “пілотів” Mavic.
“За різною інформацією, китайський уряд планує заборонити компанії DJI продаж дронів для військових задач, а українські дилери вже стали отримувати таких безпілотників у кілька разів менше. І це, судячи з результативності, ймовірно, результат впливу Росії на Китай. Поки вихід – створити запаси. Далі треба думати. На жаль, масового виробництва таких дронів в Україні немає”, – констатує Цаплієнко.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2023 в 17:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділ Code 9.2 харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка щодня знищує дронами до двадцяти окупантів на сході України. Щоб ця робота залишалася такою ж ефективною, бійцям постійно потрібні нові “пташки”.".