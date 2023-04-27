Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині (фото)

На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон-камікадзе, використовуючи автомат.

Безпілотник перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Після пострілу з автоматичної зброї ворожий дрон вибухнув в повітрі, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники зазначили, що це вже третій безпілотник-камікадзе знешкоджений бійцями за останній місяць.