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Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині (фото)

Суспільство 12:21   27.04.2023
Вікторія Яковенко
Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині (фото) Фото: ДПСУ

На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон-камікадзе, використовуючи автомат.

Безпілотник перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Після пострілу з автоматичної зброї ворожий дрон вибухнув в повітрі, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники зазначили, що це вже третій безпілотник-камікадзе знешкоджений бійцями за останній місяць.

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Фото: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 12:21;

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