Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині (фото)
Фото: ДПСУ
На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон-камікадзе, використовуючи автомат.
Безпілотник перетнув державний кордон та летів вглиб території України. Після пострілу з автоматичної зброї ворожий дрон вибухнув в повітрі, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Прикордонники зазначили, що це вже третій безпілотник-камікадзе знешкоджений бійцями за останній місяць.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині прикордонники збили ворожий дрон-камікадзе, використовуючи автомат.".