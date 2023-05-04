Прикордонники Харківщини піймали любителів «травички» та перевізника вибухівки
На контрольних постах у Харківській області прикордонники та навчені собаки виявили трьох чоловіків, які намагалися провезти наркотичні речовини. Ще в одній автівці везли тротилову шашку.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
«Під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі помічники охоронців державного рубежу виявили трьох любителів «травички». Чоловіки намагалися перемістити схожі на наркотичні, дбайливо розфасовані в поліетиленові пакетики речовини, приховавши їх серед в особистих речей», – зазначили в ДПСУ.
Також під час спільного з військовими Нацгвардії огляду автомобіля «ВАЗ», правоохоронці виявили тротилову шашку. Водій автівки приховав її у ящику з інструментами.
Виявлені речовини передали співробітникам правоохоронних органів.
Читайте також: Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Прикордонники Харківщини піймали любителів «травички» та перевізника вибухівки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На контрольних постах у Харківській області прикордонники та навчені собаки виявили трьох чоловіків, які намагалися провезти наркотичні речовини. Ще в одній автівці везли тротилову шашку.".