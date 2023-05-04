Live
  • Четвер 04.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.37
    • 🟢

Прикордонники Харківщини піймали любителів «травички» та перевізника вибухівки

Суспільство 12:40   04.05.2023
Вікторія Яковенко
Прикордонники Харківщини піймали любителів «травички» та перевізника вибухівки Фото: ДПСУ

На контрольних постах у Харківській області прикордонники та навчені собаки виявили трьох чоловіків, які намагалися провезти наркотичні речовини. Ще в одній автівці везли тротилову шашку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі помічники охоронців державного рубежу виявили трьох любителів «травички». Чоловіки намагалися перемістити схожі на наркотичні, дбайливо розфасовані в поліетиленові пакетики речовини, приховавши їх серед в особистих речей», – зазначили в ДПСУ.

Також під час спільного з військовими Нацгвардії огляду автомобіля «ВАЗ», правоохоронці виявили тротилову шашку. Водій автівки приховав її у ящику з інструментами.

Виявлені речовини передали співробітникам правоохоронних органів.

01
Фото: ДПСУ

Читайте також: Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

12:06
«Зливав» дані про бійців ЗСУ: на Харківщині коп перейшов на бік окупантів
11:28
Під час розмінування на Харківщині загинув рятувальник з Кіровоградщини
11:07
У громаді на Харківщині лунатимуть вибухи – ХОВА
18:10
На протитанковій міні підірвався тракторист на Харківщині – ДСНС
11:52
На Харківщині встановили меморіальну дошку загиблому на фронті поліцейському

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прикордонники Харківщини піймали любителів «травички» та перевізника вибухівки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 12:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На контрольних постах у Харківській області прикордонники та навчені собаки виявили трьох чоловіків, які намагалися провезти наркотичні речовини. Ще в одній автівці везли тротилову шашку.".