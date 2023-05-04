Прикордонники Харківщини піймали любителів «травички» та перевізника вибухівки

На контрольних постах у Харківській області прикордонники та навчені собаки виявили трьох чоловіків, які намагалися провезти наркотичні речовини. Ще в одній автівці везли тротилову шашку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі помічники охоронців державного рубежу виявили трьох любителів «травички». Чоловіки намагалися перемістити схожі на наркотичні, дбайливо розфасовані в поліетиленові пакетики речовини, приховавши їх серед в особистих речей», – зазначили в ДПСУ.

Також під час спільного з військовими Нацгвардії огляду автомобіля «ВАЗ», правоохоронці виявили тротилову шашку. Водій автівки приховав її у ящику з інструментами.

Виявлені речовини передали співробітникам правоохоронних органів.