Второй за два дня трактор подорвался на мине возле с. Погоновка на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Очередной подрыв сельскохозяйственной техники в Харьковской области. В поле недалеко от села Погоновка Изюмского района наехал на противотанковую мину трактор. 37-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали.
Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, 3 мая в районе села Погоновка Изюмского района поле на грунтовой дороге трактор наехал на противотанковую мину, вследствие чего 58-летний водитель получил многочисленные ранения. Также был поврежден еще один трактор, проезжавший мимо. Его водитель в госпитализации не нуждался.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 19:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной подрыв сельскохозяйственной техники в Харьковской области. В поле недалеко от села Погоновка Изюмского района наехал на противотанковую мину трактор. 37-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали.".