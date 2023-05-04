Второй за два дня трактор подорвался на мине возле с. Погоновка на Харьковщине

Очередной подрыв сельскохозяйственной техники в Харьковской области. В поле недалеко от села Погоновка Изюмского района наехал на противотанковую мину трактор. 37-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения. Его госпитализировали.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, 3 мая в районе села Погоновка Изюмского района поле на грунтовой дороге трактор наехал на противотанковую мину, вследствие чего 58-летний водитель получил многочисленные ранения. Также был поврежден еще один трактор, проезжавший мимо. Его водитель в госпитализации не нуждался.