Другий за два дні трактор підірвався на міні біля села Погонівка на Харківщині

Черговий підрив сільськогосподарської техніки у Харківській області. У полі неподалік села Погонівка Ізюмського району наїхав на протитанкову міну трактор. 37-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нагадаємо, 3 травня в районі села Погонівка Ізюмського району в полі на ґрунтовій дорозі трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого 58-річний водій отримав численні поранення. Також був пошкоджений ще один трактор, який проїжджав повз. Його водій ушпиталення не потребував.