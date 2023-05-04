Другий за два дні трактор підірвався на міні біля села Погонівка на Харківщині
Черговий підрив сільськогосподарської техніки у Харківській області. У полі неподалік села Погонівка Ізюмського району наїхав на протитанкову міну трактор. 37-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Нагадаємо, 3 травня в районі села Погонівка Ізюмського району в полі на ґрунтовій дорозі трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого 58-річний водій отримав численні поранення. Також був пошкоджений ще один трактор, який проїжджав повз. Його водій ушпиталення не потребував.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 19:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий підрив сільськогосподарської техніки у Харківській області. У полі неподалік села Погонівка Ізюмського району наїхав на протитанкову міну трактор. 37-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.".