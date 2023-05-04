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Другий за два дні трактор підірвався на міні біля села Погонівка на Харківщині

Події 19:44   04.05.2023
Олена Нагорна
Другий за два дні трактор підірвався на міні біля села Погонівка на Харківщині

Черговий підрив сільськогосподарської техніки у Харківській області. У полі неподалік села Погонівка Ізюмського району наїхав на протитанкову міну трактор. 37-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нагадаємо, 3 травня в районі села Погонівка Ізюмського району в полі на ґрунтовій дорозі трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого 58-річний водій отримав численні поранення. Також був пошкоджений ще один трактор, який проїжджав повз. Його водій ушпиталення не потребував.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 19:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий підрив сільськогосподарської техніки у Харківській області. У полі неподалік села Погонівка Ізюмського району наїхав на протитанкову міну трактор. 37-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. Його ушпиталили.".