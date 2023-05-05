Харьковчане требуют вернуть трамваи на проспект Тракторостроителей

Жительница района считает, что транспорта на Тракторостроителей недостаточно. Она создала петицию на сайте Харьковского горсовета.

«Прошу обратить внимание на недостаточное количество городского транспорта по проспекту Тракторостроителей. Ездит 204 автобус, который постоянно забит людьми, иногда все желающие не влезают. Прошу создать дополнительные маршруты по этому участку или запустить трамваи», — написала автор петиции Елена Демчук.

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Отметим, в Харькове восстановили два трамвайных маршрута, которые минимально касаются проспекта Тракторостроителей — №16 и № 16А. Однако в петиции речь идет, вероятно, о маршрутах №23 и №26, соединявших Салтовку с районом ХТЗ. По данным портала «Харьков транспортный», оба маршрута прекратили работу 26.02.2022.