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Харьковчане требуют вернуть трамваи на проспект Тракторостроителей

Общество 08:28   05.05.2023
Оксана Горун
Харьковчане требуют вернуть трамваи на проспект Тракторостроителей

Жительница района считает, что транспорта на Тракторостроителей недостаточно. Она создала петицию на сайте Харьковского горсовета.

«Прошу обратить внимание на недостаточное количество городского транспорта по проспекту Тракторостроителей. Ездит 204 автобус, который постоянно забит людьми, иногда все желающие не влезают. Прошу создать дополнительные маршруты по этому участку или запустить трамваи», — написала автор петиции Елена Демчук.

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Отметим, в Харькове восстановили два трамвайных маршрута, которые минимально касаются проспекта Тракторостроителей — №16 и № 16А. Однако в петиции речь идет, вероятно, о маршрутах №23 и №26, соединявших Салтовку с районом ХТЗ. По данным портала «Харьков транспортный», оба маршрута прекратили работу 26.02.2022.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница района считает, что транспорта на Тракторостроителей недостаточно. Она создала петицию на сайте Харьковского горсовета".