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Харків’яни вимагають повернути трамваї на проспект Тракторобудівників

Суспільство 08:28   05.05.2023
Оксана Горун
Харків’яни вимагають повернути трамваї на проспект Тракторобудівників

Мешканка району вважає, що транспорту на Тракторобудівників недостатньо. Вона створила петицію на сайті Харківської міськради.

“Прошу звернути увагу на недостатню кількість міського транспорту по проспекту Тракторобудівників. Їздить 204 автобус, який постійно забитий людьми, інколи всі бажаючі не влізають. Прошу створити додаткові маршрути за цією ділянкою або запустити трамваї“, – написала авторка петиції Олена Демчук.

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Зазначимо, в Харкові відновили два трамвайні маршрути, які мінімально стосуються проспекту Тракторобудівників – №16 та №16А. Однак у петиції йдеться, ймовірно, про маршрути №23 та №26, які сполучали Салтівку з районом ХТЗ. За даними порталу “Харків транспортний”, обидва маршрути припинили роботу 26.02.2022.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка району вважає, що транспорту на Тракторобудівників недостатньо. Вона створила петицію на сайті Харківської міськради".