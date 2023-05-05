Харків’яни вимагають повернути трамваї на проспект Тракторобудівників

Мешканка району вважає, що транспорту на Тракторобудівників недостатньо. Вона створила петицію на сайті Харківської міськради.

“Прошу звернути увагу на недостатню кількість міського транспорту по проспекту Тракторобудівників. Їздить 204 автобус, який постійно забитий людьми, інколи всі бажаючі не влізають. Прошу створити додаткові маршрути за цією ділянкою або запустити трамваї“, – написала авторка петиції Олена Демчук.

Зазначимо, в Харкові відновили два трамвайні маршрути, які мінімально стосуються проспекту Тракторобудівників – №16 та №16А. Однак у петиції йдеться, ймовірно, про маршрути №23 та №26, які сполучали Салтівку з районом ХТЗ. За даними порталу “Харків транспортний”, обидва маршрути припинили роботу 26.02.2022.