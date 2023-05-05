В Харькове обсудили подготовку школ к работе офлайн

О совещании такой тематики в Харькове с участием руководства департамента образования мэрии сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«О подготовке учебных заведений Харькова к традиционному формату обучения (если позволит ситуация безопасности) речь шла во время встречи начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Елены Петренко и директора Департамента образования Харьковского городского совета Ольги Деменко», — проинформировали чиновники.

В частности, по данным Госпродпотребслужбы, обсуждали следующие вопросы:

🔹 перспективы функционирования учебных заведений Харькова в 2023/2024 учебном году в режиме офлайн или смешанном;

🔹 наличие в них укрытий;

🔹 проведение восстановительных ремонтных работ в учебных заведениях, пострадавших от вооруженной агрессии РФ;

🔹 требования к питанию школьников;

🔹 прохождение обязательных предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работниками учебных заведений.

Напомним, в школах Харькова регулярно проводят опросы о местонахождении детей. А недавно учителя уточняли в родительских чатах, планируют ли родители учеников их возвращение в Харьков. А также (гипотетически) готовы ли учиться офлайн с 1 сентября. Однако об открытии школ в нынешних условиях все же речь не идет. В горсовете подобные опросы объясняют необходимостью понимать перспективы сети учебных заведений в городе. Такой комментарий дала изданию «Kharkiv Today» директор городского департамента образования Ольга Деменко.

«Мы должны четко понимать, что будет с нашей сетью. Мы, как и вся Украина, мечтаем о победе и готовимся к постпобеде. Тенденция к возвращению детей в город есть. Если год назад в городе было около 30% школьников, то сейчас около 40 %. Дошкольников поменьше, около 35%», — сказала она.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также, комментируя свое февральское поручение готовить учебные заведения к работе в традиционном формате, уточнил: «В ближайшее время, давайте будем откровенны, офлайн у нас не будет».