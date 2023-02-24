Офлайн-образования на Харьковщине не будет, хотя желающие есть — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области сейчас 250 тысяч детей получают образование онлайн. В ближайшей перспективе изменять формат обучения не планируют.
При этом Синегубов отметил, что некоторые обращаются к ОВА с просьбой вернуть формат офлайн-обучения.
«У нас все образование онлайн. И в ближайшее время, давайте будем откровенны, офлайн у нас не будет. Ни в школах, ни в детских садах, ни в учреждениях высшего образования, профтехобразования, технического образования и т.д. Не будет офлайн-образования, хотя некоторые заведения к нам обращаются: «Пожалуйста, разрешите». Некоторые частные учебные заведения обращаются. Для нас безопасность детей на первом месте. Должны перестраиваться и дальше идти в этом ключе», — сказал Синегубов на брифинге 24 февраля.
Он сообщил, что в минувший вторник образовательный процесс (конечно, в онлайн-формате) возобновили на территории Купянского района.
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«Это означает, что даже выехавшие дети могут онлайн учиться в своих школах. А это было достаточно тяжело сделать, потому что фактически органы самоуправления там не работали. Был процесс создания городской военной администрации. Еще очень болезненный процесс – это набор персонала туда. Потому что мы понимаем, что там были некоторые вопросы по коллаборационной деятельности и тому подобное. А преподавательский состав где брать? Где брать учителей? Привлекли наше высшее учебное заведение. Имени Григория Савича Сковороды — педагогический университет. И там аспиранты, магистры, адъюнкты и преподаватели просто вызвались поддержать там образование», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 16:24;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области сейчас 250 тысяч детей получают образование онлайн. В ближайшей перспективе изменять формат обучения не планируют".