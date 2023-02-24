Live
  • Пятница 24.02.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Офлайн-образования на Харьковщине не будет, хотя желающие есть — Синегубов

Общество 16:24   24.02.2023
Павел Велицкий
Офлайн-образования на Харьковщине не будет, хотя желающие есть — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области сейчас 250 тысяч детей получают образование онлайн. В ближайшей перспективе изменять формат обучения не планируют.

При этом Синегубов отметил, что некоторые обращаются к ОВА с просьбой вернуть формат офлайн-обучения.

«У нас все образование онлайн. И в ближайшее время, давайте будем откровенны, офлайн у нас не будет. Ни в школах, ни в детских садах, ни в учреждениях высшего образования, профтехобразования, технического образования и т.д. Не будет офлайн-образования, хотя некоторые заведения к нам обращаются: «Пожалуйста, разрешите». Некоторые частные учебные заведения обращаются. Для нас безопасность детей на первом месте. Должны перестраиваться и дальше идти в этом ключе», — сказал Синегубов на брифинге 24 февраля.

Он сообщил, что в минувший вторник образовательный процесс (конечно, в онлайн-формате) возобновили на территории Купянского района.

Читайте также: ВСУ не уступили ни одного метра территории на Харьковщине – Синегубов

«Это означает, что даже выехавшие дети могут онлайн учиться в своих школах. А это было достаточно тяжело сделать, потому что фактически органы самоуправления там не работали. Был процесс создания городской военной администрации. Еще очень болезненный процесс – это набор персонала туда. Потому что мы понимаем, что там были некоторые вопросы по коллаборационной деятельности и тому подобное. А преподавательский состав где брать? Где брать учителей? Привлекли наше высшее учебное заведение. Имени Григория Савича Сковороды — педагогический университет. И там аспиранты, магистры, адъюнкты и преподаватели просто вызвались поддержать там образование», — сообщил начальник ХОВА.

Автор: Павел Велицкий

Новости по теме:

14:12
На Харьковщине наградили воинов ТрО, ставших на защиту в первый день войны
12:14
Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли
09:11
Синегубов сообщил о девяти раненых за сутки на Харьковщине
12:55
Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА
12:45
ВСУ не уступили ни одного метра территории на Харьковщине — Синегубов

  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Офлайн-образования на Харьковщине не будет, хотя желающие есть — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 16:24;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области сейчас 250 тысяч детей получают образование онлайн. В ближайшей перспективе изменять формат обучения не планируют".