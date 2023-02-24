Офлайн-освіти на Харківщині не буде, хоча бажаючі є – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі в Харківській області 250 тисяч дітей здобувають освіту онлайн. У найближчій перспективі змінювати формат навчання не планують.

При цьому Синєгубов відзначив, що дехто звертається до ОВА з проханням повернути формат офлайн-навачання.

“У нас уся освіта онлайн. І найближчим часом, давайте будемо відверті, офлайн у нас не буде. Ані в школах, ані в дитячих садочках, ані у закладах вищої освіти, профтехосвіти, технічної освіти тощо. Не буде офлайн освіти, хоча деякі заклади до нас звертаються: “Будь ласка, дозвольте”. Деякі приватні заклади освіти звертаються. Для нас безпека дітей на першому місці. Маємо перелаштовуватись і далі йти в цьому ключі”, – сказав Синєгубов на брифінгу 24 лютого.

Він повідомив, що у минулий вівторок освітній процес (звісно, в онлайн форматі) відновили на території Куп’янського району.

“Це означає, що діти, які навіть виїхали, можуть онлайн навчатися у своїх школах. А це було досить важко зробити, тому що фактично органи самоврядування там не працювали. Був процес створення міської військової адміністрації. Ще дуже болючий процес – це набір персоналу туди. Бо ми розуміємо, що там були деякі питання щодо колаборційної діяльності тощо. А викладацький склад де брати? Де брати вчителів? Залучили наш вищий навчальний заклад. Імені Григорія Савича Сковороди педагогічний університет. І там аспіранти, магістри, ад’юнкти і викладачі просто зголосилися підтримати там освіту”, – повідомив начальник ХОВА.