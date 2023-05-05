У Харкові обговорили підготовку шкіл до роботи офлайн

Про нараду такої тематики в Харкові за участю керівництва департаменту освіти мерії повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

“Про підготовку закладів освіти Харкова до традиційного формату навчання (якщо дозволить безпекова ситуація) йшлося під час зустрічі начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олени Петренко та директора Департаменту освіти Харківської міської ради Ольги Деменко”, – поінформували чиновники.

Зокрема, за даними Держпродспоживслужби, обговорювали такі питання:

🔹перспективи функціонування закладів освіти Харкова у 2023/2024 навчальному році в режимі офлайн або змішаному;

🔹 наявність у них укриттів;

🔹проведення відновлювальних ремонтних робіт у закладах освіти, що постраждали від збройної агресії рф;

🔹 вимоги до харчування школярів;

🔹 проходження обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівниками навчальних закладів.

Нагадаємо, в школах Харкова регулярно проводять опитування про місцеперебування дітей. А нещодавно вчителі уточнювали у батьківських чатах, чи батьки учнів планують їх повернення до Харкова. А також (гіпотетично) чи готові вчитися офлайн із 1 вересня. Однак про відкриття шкіл у нинішніх умовах все ж таки не йдеться. У міськраді такі опитування пояснюють необхідністю розуміти перспективи мережі навчальних закладів у місті. Такий коментар дала виданню “Kharkiv Today” директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.

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“Ми маємо чітко розуміти, що буде з нашою мережею. Ми, як і вся Україна, мріємо про перемогу та готуємося до постперемоги. Тенденція до повернення дітей до міста є. Якщо рік тому у місті було близько 30% школярів, то зараз близько 40%. Дошкільнят менше, близько 35%”, – сказала вона.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також, коментуючи своє лютневе доручення готувати навчальні заклади до роботи у традиційному форматі, уточнив: “Найближчим часом давайте будемо відвертими, офлайн у нас не буде”.