У Харкові обговорили підготовку шкіл до роботи офлайн
Про нараду такої тематики в Харкові за участю керівництва департаменту освіти мерії повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
“Про підготовку закладів освіти Харкова до традиційного формату навчання (якщо дозволить безпекова ситуація) йшлося під час зустрічі начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олени Петренко та директора Департаменту освіти Харківської міської ради Ольги Деменко”, – поінформували чиновники.
Зокрема, за даними Держпродспоживслужби, обговорювали такі питання:
🔹перспективи функціонування закладів освіти Харкова у 2023/2024 навчальному році в режимі офлайн або змішаному;
🔹 наявність у них укриттів;
🔹проведення відновлювальних ремонтних робіт у закладах освіти, що постраждали від збройної агресії рф;
🔹 вимоги до харчування школярів;
🔹 проходження обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівниками навчальних закладів.
Нагадаємо, в школах Харкова регулярно проводять опитування про місцеперебування дітей. А нещодавно вчителі уточнювали у батьківських чатах, чи батьки учнів планують їх повернення до Харкова. А також (гіпотетично) чи готові вчитися офлайн із 1 вересня. Однак про відкриття шкіл у нинішніх умовах все ж таки не йдеться. У міськраді такі опитування пояснюють необхідністю розуміти перспективи мережі навчальних закладів у місті. Такий коментар дала виданню “Kharkiv Today” директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.
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“Ми маємо чітко розуміти, що буде з нашою мережею. Ми, як і вся Україна, мріємо про перемогу та готуємося до постперемоги. Тенденція до повернення дітей до міста є. Якщо рік тому у місті було близько 30% школярів, то зараз близько 40%. Дошкільнят менше, близько 35%”, – сказала вона.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов також, коментуючи своє лютневе доручення готувати навчальні заклади до роботи у традиційному форматі, уточнив: “Найближчим часом давайте будемо відвертими, офлайн у нас не буде”.
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Ви читали новину: «У Харкові обговорили підготовку шкіл до роботи офлайн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нараду такої тематики в Харкові за участю керівництва департаменту освіти мерії повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області".