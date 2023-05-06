РФ больше не хочет захватить Бахмут: готовится к контрнаступлению ВСУ – ISW

Министерство обороны РФ, похоже, изменило приоритеты в войне: вместо захвата Бахмута теперь россияне считают более важным подготовиться к украинскому контрнаступлению.

Именно это поставило группу «Вагнер» и ее основателя Пригожина в затруднительное положение. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Пригожин выпустил серию видео 4 и 5 мая, объявив, что «Вагнер» уйдет из Бахмута 10 мая, если «Вагнер» не получит необходимые боеприпасы, и начал особо резкие и эмоциональные выпады против начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, министра обороны России Сергея Шойгу и руководства Министерства обороны России в целом», – отметили аналитики.

В отчете сообщили, что несмотря на смещение приоритетов руководства ВС РФ, «Вагнер» не прекратил попыток полностью захватить Бахмут.