Росіяни більше не хочуть захопити Бахмут: готуються до контрнаступу ЗСУ – ISW
Міністерство оборони РФ, схоже, змінило пріоритети у війні: замість захоплення Бахмута тепер росіяни вважають важливішим підготуватися до українського контрнаступу.
І саме це поставило групу «Вагнер» та її засновника Пригожина у складне становище. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що “Вагнер” піде з Бахмута 10 травня, якщо “Вагнер” не отримає необхідні боєприпаси, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генштабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому», – зазначили аналітики.
У звіті повідомили, що попри зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, “Вагнер” не припинив спроб повністю захопити Бахмут.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 10:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство оборони РФ, схоже, змінило пріоритети у війні: замість захоплення Бахмута тепер росіяни вважають важливішим підготуватися до українського контрнаступу.".