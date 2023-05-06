Live
  • Субота 06.05.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

Росіяни більше не хочуть захопити Бахмут: готуються до контрнаступу ЗСУ – ISW

Суспільство 10:03   06.05.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни більше не хочуть захопити Бахмут: готуються до контрнаступу ЗСУ – ISW

Міністерство оборони РФ, схоже, змінило пріоритети у війні: замість захоплення Бахмута тепер росіяни вважають важливішим підготуватися до українського контрнаступу.

І саме це поставило групу «Вагнер» та її засновника Пригожина у складне становище. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що “Вагнер” піде з Бахмута 10 травня, якщо “Вагнер” не отримає необхідні боєприпаси, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генштабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому», – зазначили аналітики.

У звіті повідомили, що попри зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, “Вагнер” не припинив спроб повністю захопити Бахмут.

Читайте також: Бахмут у вогні після обстрілу фосфором: воїни ССО захищають місто (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

08:45
РФ ракетами ударила по Ізюмщині, з артилерії та мінометів обстріляла Вовчанськ
07:00
Які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
22:58
Бахмут у вогні після обстрілу фосфором: воїни ССО захищають місто (відео)
15:11
Українці – лідери серед іноземних покупців житла у Польщі
12:48
«Полював» на HIMARS: СБУ затримала зрадника з Харківщини

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Росіяни більше не хочуть захопити Бахмут: готуються до контрнаступу ЗСУ – ISW»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 10:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство оборони РФ, схоже, змінило пріоритети у війні: замість захоплення Бахмута тепер росіяни вважають важливішим підготуватися до українського контрнаступу.".