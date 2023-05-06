Росіяни більше не хочуть захопити Бахмут: готуються до контрнаступу ЗСУ – ISW

Міністерство оборони РФ, схоже, змінило пріоритети у війні: замість захоплення Бахмута тепер росіяни вважають важливішим підготуватися до українського контрнаступу.

І саме це поставило групу «Вагнер» та її засновника Пригожина у складне становище. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що “Вагнер” піде з Бахмута 10 травня, якщо “Вагнер” не отримає необхідні боєприпаси, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генштабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому», – зазначили аналітики.

У звіті повідомили, що попри зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, “Вагнер” не припинив спроб повністю захопити Бахмут.