Харьковчане могут без комиссии и очередей оплатить услуги КВБО

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» заключило договор на прием платежей с платежной системой EasyPay, благодаря чему харьковчане могут без комиссии и очередей оплачивать услугу предприятия.

Это можно сделать в 597 платежных терминалах самообслуживания EasyPay, а также онлайн на сайте или в мобильном приложении. Для этого достаточно просто выбрать КВБО и ввести номер лицевого счета, передает пресс-служба горсовета.

На предприятии поблагодарили харьковчан, которые продолжают оплачивать услуги, и отметили, что постоянно работают над созданием как можно более удобных условий для осуществления оплаты. В частности, осенью 2022 года предприятием был заключен договор с сервисом Portmone, на сайте или в мобильном приложении которого можно в несколько кликов оплатить услуги КВБО.

«Мы просим харьковчан выбирать онлайн-оплату, поскольку стояние в очередях, особенно во время воздушных тревог, занимает много времени и подвергает людей опасности, которой можно избежать, проводя оплату через интернет», — отметили на предприятии.

Услуги по обращению с бытовыми отходами потребители КП «КВБО» также могут оплатить следующим образом:

По реквизитам:

— получатель: КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»;

— код по ЕГРПОУ — 33290649.

Счета, открытые в ПАО «БАНК ВОСТОК»:

UA423071230000026002010260460 — для расчетов с физическими лицами;

UA793071230000026003020260460 — для расчетов с юридическими лицами;

или на счет UA263515330000026001052212875, открытый в АО КБ «ПРИВАТБАНК»;

или:

— наличными без комиссии в кассах отделений ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «А-БАНК» и в платежных терминалах ПАО «БАНК ВОСТОК»;

— пенсионной картой АО «ОЩАДБАНК» в кассах отделений АО «ОЩАДБАНК» с комиссией 3 грн;

— пенсионной картой АО «ОЩАДБАНК» в платежных терминалах АО «ОЩАДБАНК» с комиссией 1 грн;

— наличными в платежных терминалах АО «ПРИВАТБАНК» с комиссией 1%, min — 5грн;

— бесплатно и без очередей в WEB и мобильной версии «Ощад24/7»;

— бесплатно и без очередей в «Приват24» при условии расчета пенсионной картой, обычной картой — с комиссией 1 грн;

— на сайте КП «КВБО» https://musor.kharkov.ua/ с комиссией 1 грн.

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