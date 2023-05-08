Харків’яни можуть без комісії та черг оплатити послуги КВПВ

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» уклало договір на приймання платежів з платіжною системою EasyPay, завдяки чому харків’яни можуть без комісії та черг оплачувати послугу підприємства.

Це можна зробити в 597 платіжних терміналах самообслуговування EasyPay, а також онлайн на сайті або в мобільному додатку. Для цього достатньо просто обрати КВПВ та ввести номер особового рахунку.

На підприємстві подякували харків’янам, які продовжують сплачувати за послуги, та зазначили, що постійно працюють над створенням якомога зручніших умов для здійснення оплати. Зокрема, восени 2022 року підприємство уклало договір із сервісом Portmone, на сайті або в мобільному додатку якого можна в кілька кліків оплатити послуги КВПВ.

«Ми просимо харків’ян обирати онлайн-оплату, оскільки стояння в чергах, особливо під час повітряних тривог, забирає багато часу та наражає людей на небезпеку, якої можна уникнути, здійснюючи платежі через інтернет», – зазначили на підприємстві.

Послуги з поводження з побутовими відходами споживачі КП «КВПВ» також можуть оплатити таким чином:

За реквізитами:

– отримувач: КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»;

– код ЄДРПОУ – 33290649.

Рахунки, відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК»:

UA423071230000026002010260460 – для розрахунків з фізичними особами;

UA793071230000026003020260460 – для розрахунків з юридичними особами;

або на рахунок UA263515330000026001052212875, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

або:

– готівкою без комісії в касах відділень ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «А-БАНК» та в платіжних терміналах ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

– пенсійною карткою АТ «ОЩАДБАНК» у касах відділень АТ «ОЩАДБАНК» з комісією 3 грн;

– пенсійною карткою АТ «ОЩАДБАНК» у платіжних терміналах АТ «ОЩАДБАНК» з комісією 1 грн;

– готівкою в платіжних терміналах АТ «ПРИВАТБАНК» з комісією 1%, min – 5 грн;

– безкоштовно та без черг у WEB та мобільній версії «Ощад24/7»;

– безкоштовно та без черг у «Приват24» за умови розрахунку пенсійною карткою, звичайною карткою – з комісією 1 грн;

– на сайті КП «КВПВ» https://musor.kharkov.ua/ з комісією 1 грн.